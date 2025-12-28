Auld Lang Syne

The Sunday Afternoon PodcastAuld Lang Syne0:00Current time: 0:00 / Total time: -1:14:56-1:14:56Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of The Reese ReportSubscribe to listenAuld Lang SyneThe Sunday afternoon podcast with Greg ReeseGreg ReeseDec 28, 2025∙ Paid1411ShareContinue reading this post for free, courtesy of Greg Reese.Claim my free postOr purchase a paid subscription.The Sunday Afternoon PodcastThe ramblings of my imperfect humanThe ramblings of my imperfect humanSubscribeAuthorsGreg ReeseRecent EpisodesReindeer GamesDec 21 • Greg ReeseLife on a Clock FaceDec 14 • Greg ReesePat MiletichDec 7 • Greg ReeseProject Monarch with Grey-Area-MonarchNov 23 • Greg ReeseOn the Verge of a ShiftNov 16 • Greg ReeseAnarchapulcoNov 9 • Greg ReeseMaybe LogicNov 2 • Greg Reese